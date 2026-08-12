Lidovky: Европа материально и политически не готова к новым украинским мигрантам

В Европе заявили о неготовности к новой волне украинских беженцев Lidovky: Европа материально и политически не готова к новым украинским мигрантам

Москва12 авг Вести.Европейские страны не готовы к новой волне украинских беженцев, которая может обрушиться на них грядущей зимой. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

По мнению журналистов, большая часть территории Украины не будет готова к холодам, что вызовет массовый отток населения в Европу.

А европейские государства не готовы к такому сценарию – ни материально, ни политически говорится в материалах

Авторы отмечают, что население Европы все больше выражает свою неприязнь к украинцам. Это может повлиять на снижение помощи Киеву Евросоюзом.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена пересмотреть действующие упрощенные правила въезда украинских беженцев в странах Евросоюза.