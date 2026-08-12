Москва12 авгВести.Европейские страны не готовы к новой волне украинских беженцев, которая может обрушиться на них грядущей зимой. Об этом пишет чешское издание Lidovky.
По мнению журналистов, большая часть территории Украины не будет готова к холодам, что вызовет массовый отток населения в Европу.
А европейские государства не готовы к такому сценарию – ни материально, ни политическиговорится в материалах
Авторы отмечают, что население Европы все больше выражает свою неприязнь к украинцам. Это может повлиять на снижение помощи Киеву Евросоюзом.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что намерена пересмотреть действующие упрощенные правила въезда украинских беженцев в странах Евросоюза.