Москва14 авг Вести.Ужесточение условий пребываний украинских беженцев в странах Европы постепенно приведет к их массовой депортации. Об этом политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев заявил в интервью ИС "Вести".

Это [массовая депортация украинских беженцев] будет постепенно, постепенно, постепенно [происходить], но в конечном счете – да. Потому что здесь есть два момента. Первый момент – то, что ближе и понятнее нам: европейцам надо, чтобы кто-то воевал с Россией, поэтому надо отправить мужчин в лапы ТЦК заявил Трухачев

Эксперт отметил, что ранее украинские рабочие считались более ценными для европейской экономики, чем приезжие из арабских и африканских стран, однако в последнее время этот фактор потерял свою значимость.

Момент второй. Вот сейчас из Сеуты неизвестно сколько еще десятков тысяч арабов и африканцев прибыло. А арабы и африканцы, … в отличие от украинцев, часть из них – это уже избиратели. Они получили европейские паспорта, с ними вынуждены считаться прежде всего левые либеральные партии. Поэтому, если выбирать между мигрантами с Украины и из Ближнего Востока и Африки, выбор будет в пользу последних добавил политолог

Ранее сообщалось, что европейские страны не готовы к новой волне украинских беженцев, которая может обрушиться на них грядущей зимой. Отмечается, что большая часть территории Украины не будет готова к холодам, что вызовет массовый отток населения в Европу.