Москва14 авг Вести.Ужесточение условий пребывания украинских беженцев в ряде стран Европы связано не с мировой политикой, а банальной усталостью от их хамского поведения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев.

Наибольшую усталость, по мнению эксперта, проявляет Чехия, так как там проживают около 600 тысяч украинских беженцев – больше, чем в других странах Европы.

Они ведут себя, как паханы, вернувшиеся с зоны, а в Европе, в общем, так не принято. С учетом того, что чехи и украинцы еще и родственники по языку, для чехов это шок, что люди, говорящие на родственном для них языке или двух языках, ведут себя таким образом. Мы здесь ищем большую геополитику, а чехи устали именно прежде всего от бытового хамства приехавших туда украинцев заявил эксперт

Трухачев добавил, что только 70% украинских беженцев в Чехии нашли работу.

30 процентов из 600 тысяч находящихся там украинцев слоняются без дела, повышают уровень преступности, садятся на пособие, считают, что им все должны, и чехи от этого устали. А вслед за чехами устали и все остальные европейцы. Поляки на втором месте уточнил Трухачев

На днях чешское издание Lidovky сообщило, что европейские страны не готовы к новой волне украинских беженцев, которая может обрушиться на них грядущей зимой. По мнению журналистов, большая часть территории Украины не будет готова к холодам, что вызовет массовый отток населения в Европу.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена пересмотреть действующие упрощенные правила въезда украинских беженцев в странах Евросоюза. Немецкая газета Der Spiegel писала, что ЕК может предложить продлить режим временной военной защиты для граждан Украины, однако в более ограниченном формате.