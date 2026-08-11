Москва11 авг Вести.Жители Украины начали массово покидать страну, так как поняли, к чему ведет террористический курс киевского режима. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Он отметил, что сейчас гражданские сооружения в Киеве и других городах практически не страдают от ответных ударов российской армии, так как на Украине перестали массово применять некорректно работающие типы ПВО. Степанов напомнил, что удары ВС РФ направлены исключительно на разрушение военно-промышленной экосистемы Украины, гражданские постройки и жилые дома не входят в число целей военных.

А этот отток объясняется тем, что, наконец, отдельные представители местного населения понимают, что та линия, которая сейчас удерживает киевский режим, кстати, абсолютно террористическая, которая и направлена на нанесение ущерба нашему мирному населению, она неконструктивна и приводит к тем последствиям, которые сейчас имеет вся территория, де-факто подконтрольная киевскому режиму заявил эксперт

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что после окончания конфликта Украину ждет массовый отток населения, а также гражданская война, признаки которой видны уже сейчас.