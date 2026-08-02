Уехавшие на Запад украинцы ждут Россию, заявил экс-капеллан ВСУ Экс-капеллан ВСУ Николаюк: уехавшие в Европу украинцы ждут РФ, чтобы вернуться

Москва2 авг Вести.Уехавшие в Европу украинские граждане ждут Россию, чтобы вернуться на родину. Об этом в беседе с KP.RU заявил бывший военный капеллан Вооруженных сил Украины Максим Николаюк.

Он рассказал, что большинство граждан покинули Украину не из-за боевых действий, а в связи с проводимой киевским режимом националистической политикой.

У меня много знакомых киевлян, уехавших в Европу. У них далеко не прозападные взгляды. Они ждут Россию в Киеве. Ждут, когда Россия покончит с бандеровщиной сказал Николаюк

Военный добавил, что среди уехавших много образованных людей, которые никак не поддерживают Украину.

Работают и терпеливо ждут, когда Россия зайдет на территории, откуда они уехали, чтобы потом из Европы приехать в Россию и через российскую метрополию вернуться к себе домой заключил Николаюк

Ранее бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что на Украине в настоящий момент совсем немногие продолжают поддерживать действия главы киевского режима.