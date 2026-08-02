Бывший капеллан ВСУ Николаюк рассказал, что на Украине проклинают "майдан"

Украинцы проклинают "майдан", признался экс-капеллан ВСУ Бывший капеллан ВСУ Николаюк рассказал, что на Украине проклинают "майдан"

Москва2 авг Вести.Большинство украинцев проклинает майдан, заявил в интервью KP.RU экс-депутат украинской Партии регионов, бывший военный капеллан Вооруженных сил Украины Максим Николаюк.

По его словам, большая часть граждан, кого задерживают сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), ненавидит "людоловов" сильнее, чем российских военнослужащих.

Проклинают "майдан" и задают вопрос: "Может, русские и правда нас освобождают?" поделился Николаюк

Он также отметил, что тех, кто сегодня на Украине поддерживает киевскую власть, в республике называют "кастрюлеголовыми".

Ранее на Украине после новой смены правительства призвали к новому "майдан"у. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.