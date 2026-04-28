Килинкаров назвал категорию украинцев, в которых заинтересована Европа Килинкаров: у ЕС есть причины быть против снижения призывного возраста украинцев

Москва28 апр Вести.Европа не заинтересована в том, чтобы на Украине снижали призывной возраст, заявил ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, у европейцев есть свой расчет на категорию молодых украинцев.

Категория 18-24 лет — это та социальная группа украинцев, которая больше всего интересует Европу. Это те молодые люди, которые могут очень быстро адаптироваться к любому европейскому обществу, куда бы ни попали. Это та категория людей, которая в будущем должна поправить европейскую демографию. Европейцы очень поздно создают семьи, рожают одного ребенка, у них там с миграцией проблемы пояснил он

Килинкаров напомнил, что с августа прошлого года по настоящее время Украину покинуло порядка 400 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Через год-два эти люди создадут семьи, у них родится хотя бы один ребенок. Умножьте эту цифру на два, на три. И, получается, миллион человек сразу прилипло [к ЕС]. Это уже взрослые, способные работать и давать доход государству люди. Поэтому кто им (Киеву. — Прим. ред.) разрешит эту категорию трогать? Думаю, им не разрешат этого делать. Может быть, на тех, кто останется, будет оказываться давление с целью привлечь их на фронт, но такого права у украинской власти, мне кажется, принимать решение нет заявил Килинкаров

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине.