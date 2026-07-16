Эксперт объяснил, почему РФ тратит больше времени на штурм городов, чем США

Эксперт объяснил разницу подхода РФ и США к штурму городов с мирными жителями Эксперт объяснил, почему РФ тратит больше времени на штурм городов, чем США

Москва16 июл Вести.Украинские боевики часто используют гражданское население в качестве живого щита при обороне городов, что вынуждает РФ тратить больше времени на штурм. Об этом ИС "Вести" рассказал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко.

Он добавил, что США или Израиль в аналогичной ситуации просто сносят целые кварталы вместе с мирным населением.

Это принцип, во-первых, защиты гражданскими, а во-вторых – принцип размещения, когда ты размещаешься на соседних этажах или рядом с гражданскими, используя их как щит. Американцы в этой ситуации действуют просто: они бомбят территории, как израильтяне, и сносят все: и гражданских, и военных. Потом идут бульдозеры, превращают все в пустыню. Мы используем другую тактику. Мы из-за того, что там есть гражданские, вынуждены хирургически "выковыривать" всушников и наемников и под огнем эвакуировать гражданских. То есть разная тактика по отношению к мирному населению рассказал Дрозденко

Ранее военный эксперт Онуфриенко рассказал о штурме города Константиновка. По его мнению, эта успешная операция ВС РФ показывает, что неприступных крепостей не существует.