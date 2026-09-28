Москва28 сен Вести.В результате удара, нанесенного Вооруженными силами РФ, в Киеве поражен центр обработки данных компании "Укртелеком", сообщили в Минобороны России.

ВС РФ продолжают наносить удары по коммуникационным и логистическим центрам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами в городе Киеве на улице Антоновича поражен центр обработки данных компании "Укртелеком" говорится в сообщении военного ведомства

В Минобороны подчеркнули, что компания является одним из основных поставщиков высокоскоростного интернета для ВСУ и, кроме того, хранит большой объем баз данных. Ранее сообщалось о взрывах в центре украинской столицы.