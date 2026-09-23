Минобороны: ВС РФ нанесли удары по data-центрам в Киеве

Российская армия нанесла удары по data-центрам в Киеве, сообщили в МО РФ Минобороны: ВС РФ нанесли удары по data-центрам в Киеве

Москва23 сен Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по центрам обработки данных, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, data-центры располагались в Киеве.

Российские военнослужащие поразили "NewTelco" и "Юнайтед ДС". Первый центр являлся ключевым объектом обмена интернет-трафиком Минобороны Украины, а второй обеспечивал обработку, передачу данных и международную связь спецслужб Украины.

Кроме того, ВС РФ уничтожили несколько логистических центров в Одессе. Объекты также использовались украинскими боевиками.