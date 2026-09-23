Поддубный заявил о комплексном характере ударов ВС РФ по целям в Киеве и Одессе

Стало известно о последствиях дневных ударов ВС РФ по объектам в Киеве и Одессе Поддубный заявил о комплексном характере ударов ВС РФ по целям в Киеве и Одессе

Москва23 сен Вести.Поражение объектов в Киеве и Одессе в ходе дневных ударов ВС РФ способно оказать влияние на скорость принятия решений украинским командованием и нарушить устойчивость снабжения противника на отдельных направлениях. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что российская армия днем поразила центры обработки данных New Telco и "Юнайтед ДС". Также под удар попали логистические центры в Одессе и Ильичевке, где велись прием, хранение и распределение военных грузов из европейских стран.

Поражение всех этих объектов носит комплексный характер: одновременно затрагиваются и информационные, и тыловые составляющие, что способно оказать ощутимое влияние на оперативность принятия решений украинским командованием и устойчивость снабжения противника на отдельных направлениях заявил Поддубный

Ранее в Минобороны РФ уточняли, что NewTelco являлся ключевым объектом обмена интернет-трафиком Минобороны Украины, а "Юнайтед ДС" обеспечивал обработку, передачу данных и международную связь спецслужб Украины.