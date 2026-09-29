Токаев заявил о необходимости заморозить бои на Украине Токаев считает необходимым заморозить боевые действия на Украине

Москва29 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает необходимым заморозить военные действия на Украине для перехода к переговорному процессу.

По его словам, Казахстан с уважением относится к украинскому народу, истории, культуре, традициям и языку.

Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров сказал Токаев на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем

Казахстанский лидер подчеркнул, что, в современных условиях, подобный сценарий был бы нереалистичным.

Ранее Токаев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за понимание его позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине.