Москва26 июл Вести.На полях XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев предложил "заморозить конфликт" на Украине. Для продвижения такого "ультимативного утверждения" могли "нажать на все педали".

Об этом ИС "Вести" заявил специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

По его оценке, попытку могла предпринять "наднациональная группа", координирующая торговые потоки.

Существуют некие наднациональные структуры. Финансовые структуры вместе с ФРС (Федеральная резервная система– прим. ред.), МВФ (Международный валютный фонд – прим. ред.), Банк международных расчетов - это банкирские наднациональные структуры. Существуют еще и наднациональные структуры, такие как ОПЕК и все связанное с этой энергией. Существует у нас почти что уже неработающий ВТО (Всемирная торговая организация– прим. ред.). … Из-за закрытия КТК (Каспийский трубопроводный консорциум – прим. ред.) , Казахстан не может экспортировать свои энергоносители. Такая огромная страна, по большому счету, остается запертой. … Разрушение большой мировой торговли - это прямой удар по нынешним бенефициарам всей мировой системы. Вот от них и пришел этот сигнал. … Это вообще к войне не имеет отношения, это чисто экономические причины