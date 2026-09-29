Токаев заявил, что благодарен Путину за понимание его позиции по Украине

Токаев выразил благодарность Путину за понимание его позиции по Украине Токаев заявил, что благодарен Путину за понимание его позиции по Украине

Москва29 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за понимание его позиции по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, они оба выступают за прекращение боевых действий на территории Украины.

Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу (конфликта на Украине – прим. ред.) заявил Токаев на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем

25 июля в ходе встречи с Путиным Токаев предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к стамбульской формуле урегулирования​​​. В ответ российский лидер пообещал детально проинформировать коллегу о текущей обстановке в зоне специальной военной операции.