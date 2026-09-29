В Британии объяснили, почему Зеленский не хочет завершения конфликта с РФ Экс-дипломат Прауд: Зеленскому невыгодно окончание конфликта, он потеряет власть

Москва29 сен Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому невыгодно завершение конфликта с Россией, поскольку он, в частности, понимает, что Украина не станет членом НАТО.

Соответствующим мнением в эфире подкаста норвежского политолога Гленна Диесена на видеохостинге YouTube поделился дипломат в отставке, бывший сотрудник посольства Великобритании в Москве Иан Прауд.

По его словам, перспективу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу не поддерживает сам Зеленский.

Он не хочет, чтобы конфликт закончился, потому что, с его точки зрения, как только закончится конфликт, закончится и его политическая карьера заявил Прауд

Отставной дипломат сослался на данные соцопросов, согласно которым у Зеленского нет шансов победить на президентских выборах в случае их проведения на Украине.

Ранее французский политик Флориан Филиппо также высказал мнение, что Зеленский продолжает конфликт с Россией ради того, чтобы оттягивать проведение выборов и как можно дольше оставаться у власти.