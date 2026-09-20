Килинкаров назвал причину, почему Зеленский не хочет завершать конфликт с РФ Килинкаров: завершение конфликта для Зеленского - приговор с конфискацией

Москва20 сен Вести.Единственный вариант завершения конфликта для Зеленского – это приговор с конфискацией имущества, поэтому он в этом не заинтересован. Об этом заявил в комментарии для "Соловьёв live" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров, сообщает ИС "Вести".

Он также отметил, что с нынешним режимом и Зеленским ни о чем договориться нельзя. Все форматы уже были, подчеркнул Килинкаров, однако результата нет.

Где результат? А его нет по одной единственной причине, потому что нет желания завершать этот конфликт. Для Зеленского завершение конфликта — это приговор с конфискацией, понимаете? пояснил Килинкаров

Между тем, на Украине завирусилось видео огромного кортежа главы киевского режима Владимира Зеленского.