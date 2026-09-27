Москва27 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не намерен завершать украинский конфликт дипломатическим путем, заявил бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд, сообщает РИА Новости.

Я не вижу ровным счетом никаких признаков того, что Зеленский хочет завершения конфликта путем переговоров. Он просит все больше денег и оружия, а европейцы будут просить то же самое у Трампа приводит РИА Новости слова Прауда

Европейские политики намертво связали себя с курсом Зеленского. Европа не готова ни к чему, кроме полной победы над Россией, хотя такой исход маловероятен. Но из‑за отсутствия стратегии стороны действуют по инерции, подчеркнул бывший британский посол.

Но наступит роковой момент, когда им придется взглянуть правде в глаза и объяснить избирателям: "Извините, мы обещали победу, но в итоге потерпели сокрушительное стратегическое поражение". Никто не хочет делать это, невзирая на тот экономический крах, который переживают страны Европы уточнил Прауд

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим ориентирован только на войну, и его союзникам стоит задать вопрос, куда ведет поддержка этого режима.