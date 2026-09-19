Москва19 сен Вести.Находящийся у власти режим в Киеве ориентирован только на войну, и его союзникам стоит задать вопрос, куда ведет его поддержка. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Комментируя в интервью ТАСС итоги визита эмиссаров США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев, Николай Азаров заявил, что тот режим, который сейчас находится в Киеве, работает только на войну.

Если он сейчас кого-то устраивает, то надо задать вполне логичный вопрос, и президент России Владимир Путин его задает: а вы что, ребята, хотите с нами воевать? А чем это закончится, не задаете вопрос? Или вы думаете, что Россия беспилотниками будет воевать с Европой сказал он

Азаров добавил, что соответствующие вопросы надо поднимать в контактах с США, пока американцы не придут к убеждению, что в их интересах лучше иметь режим, который будет работать на мир, а не на войну.

В начале сентября Уиткофф и Кушнер посетили Москву, где провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а затем отправились в Киев для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После переговоров в Киеве Уиткофф заявил, что американская сторона рассчитывает найти дипломатическое решение конфликта, а Кушнер выразил надежду на дальнейший прогресс.