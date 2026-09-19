Москва19 сен Вести.Будущее политическое устройство Украины является главным вопросом урегулирования конфликта, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

Таким образом Азаров высказался по поводу визита спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Они считают освобождение небольшого уже участка территории Донецкой области, вывод войск Украины справедливым с точки зрения и американцев, и России. Это первое. Второе, что не очень обнадеживает, это то, что в их условиях ничего не говорится о смене режима приводит ТАСС слова Азарова

Вопрос о Донецкой области достаточно большой, но рано или поздно эту территорию освободят, уточнил политик.

Это не главное. Главное - это политическое устройство той территории, которую сейчас контролирует киевский режим, после установления мира. Потому что при этом режиме никакого долговременного мира быть не может подчеркнул Азаров

США выступили за возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Такое предложение говорит о том, что речь о смене режима на Украине не идет. В этом случае США должны представить свое видение режима на переходный период и проведения выборов в стране, уточнил Азаров.

Уиткофф и Кушнер прибыли 6 сентября в Киев для консультаций по вопросам урегулирования конфликта. Со стороны Украины в переговорах приняли участие Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, а также глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Уиткофф заявил, что первый раунд переговоров с представителями Киева прошел содержательно. Во втором раунде к переговорам присоединились представители стран Европы.

Президент Владимир Путин 5 сентября провел в Кремле встречу с Уиткоффом и Кушнером. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча оказалась своевременной и весьма полезной для обеих сторон.