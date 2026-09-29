В Одесской области неизвестные заняли морской терминал Группа неизвестных захватила морской складской комплекс в Одесской области

Москва29 сен Вести.В Одесской области произошел захват морского перевалочно-складского комплекса. Как сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о терминале "Бориваж". Руководство объекта заявило о рейдерском захвате.

Руководство морского терминала "Бориваж" в Одесской области заявило о рейдерском захвате…Около 7.00 (совпадает с мск) 29 сентября на территорию морского перевалочно-складского комплекса в Одесской области прибыла группа неизвестных лиц, которые силой заняли территорию и установили фактический контроль над объектом говорится в сообщении издания

По информации "Экономической правды", на территорию терминала проникло около 50 человек в балаклавах.

Сейчас доступ на территорию комплекса заблокирован представителями охранной компании. Семерых охранников комплекса вывели за пределы терминала. По предварительной информации, некоторые из них обратились в медицинские учреждения для фиксации телесных повреждений отмечается в публикации

По данным издания, перевалочно-складской комплекс ранее был связан с украинскими олигархами Игорем Коломойским (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Геннадием Боголюбовым.