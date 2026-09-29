Москва29 сен Вести.Причиной смерти заслуженного артиста РФ Виктора Антонова стала пневмония. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на семью актера.

Да, он болел. У него была пневмония цитирует собеседника агентство

Ранее сообщалось, что Виктор Антонов умер в возрасте 79 лет. Прощание с ним пройдет в среду, 30 сентября, в Томском театре драмы.

Актер начал свой творческий путь в Казанском театре юного зрителя, затем, в 1976 году, был приглашен в театр в Томске. Позже перешел в Академический театр драмы им. Горького в Ташкенте, а затем вернулся в Томск. С 1998 года он носит звание заслуженного артиста РФ.