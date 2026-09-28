Заслуженный артист РФ Виктор Антонов умер на 80-м году жизни

Скончался заслуженный артист РФ Виктор Антонов Заслуженный артист РФ Виктор Антонов умер на 80-м году жизни

Москва28 сен Вести.В пресс-службе Томского областного театра драмы сообщили о смерти заслуженного артиста РФ Виктора Антонова.

В заявлении на официальной странице театра в социальной сети "ВКонтакте" говорится, что артист умер в возрасте 79 лет.

Для нескольких поколений томских зрителей это имя стало знаком подлинного актерского мастерства и примером абсолютной преданности профессии говорится в публикации

Виктор Антонов начал творческий путь в Казанском театре юного зрителя, был приглашен в театр в Томске в 1976 году. Затем играл в Академическом театре драмы им. Горького в Ташкенте, но снова вернулся в Томск.

Прощание с Виктором Антоновым пройдет в среду, 30 сентября, в Томском театре драмы.