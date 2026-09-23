Актер Евгений Поплавский ушел из жизни Народный артист России Евгений Поплавский умер на 80-м году жизни

Москва23 сен Вести.Народный артист РФ Евгений Поплавский ушел из жизни, актеру было 79 лет. О его смерти агентству ТАСС сообщила коллега Поплавского.

Артиста не стало 22 сентября. Причиной смерти стало заболевание, название которого не раскрывается.

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Прощание с артистом состоится 24 сентября в Курском государственном драматическом театре имени А. С. Пушкина, где Поплавский много лет служил.

Евгений Поплавский родился в Брянске в 1947 году. В 1987 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2000-м – народного артиста России. Среди его театральных работ – Яго в "Отелло", Чебутыкин в "Трех сестрах", Тевье в "Поминальной молитве" и Кочкарев в "Женитьбе".