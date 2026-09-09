Москва9 сен Вести.Народный артист РФ Александр Кириллович Пащенко ушел из жизни 8 сентября 2026 года. Об этом в MAX сообщает пресс-служба Оренбургского театра музыкальной комедии, в котором 50 лет служил актер.

Талантливый, мудрый, бесконечно преданный искусству, Александр Кириллович подарил зрителям множество незабываемых образов - от небольших ролей до главных. Его мастерство и душевная теплота стали частью истории отечественного искусства говорится в сообщении

Пащенко был лауреатом премий "Оренбургская лира", "Кумир", "Лицедей", "За творческую молодость". Последние годы из‑за продолжительной болезни Александр Кириллович не выходил на сцену, но следил за творческой жизнью театра.

Церемония прощания с артистом пройдет 10 сентября с 12.00 до 14.00 в зале Дома Прощания по адресу ул. Монтажников, 29Б.

Театр выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.