Москва15 июл Вести.Скончался бывший директор Санкт-Петербургского Большого театра кукол Александр Калинин. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Экс-руководителю БТК было 76 лет.

Вчера, 14 июля, ушел из жизни Александр Аркадьевич Калинин. … Прощание с ним состоится в воскресенье, 19 июля, в 13.30 в Спасо-Преображенском соборе написано в публикации театра

Калинин пришел в БТК в 1993 году, а возглавлял его с 2001 по 2019 годы. Пресс-служба театра отмечает его вклад в развитие кукольного искусства в России, а сам БТК при нем стал семейным и современным.

При руководстве Калинина вышло свыше 70 спектаклей, а сам театр получил 13 номинаций на "Золотую маску" и 21 награду фестиваля "Театра Санкт-Петербурга – детям".