Москва11 июн Вести.Заслуженный деятель искусств РФ Елена Булукова, возглавившая МХАТ имени Горького в октябре прошлого года, оставила свою должность. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает ТАСС.

Собеседник агентства подтвердил факт ухода руководителя.

Елена Николаевна больше не является генеральным директором МХАТ имени Горького. Она оставила пост говорится в сообщении

Булукова была назначена на эту должность осенью 2025 года. О причинах ен увольнения и о том, кто временно исполняет обязанности главы театра, пока официально не сообщалось.