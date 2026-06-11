Гендиректором МХАТ им. Горького назначена Лариса Вильясте Директором МХАТ им. М. Горького стала Лариса Вильясте

Москва11 июн Вести.Пост генерального директора МХАТ им. М. Горького заняла директор Московского Губернского драматического театра Лариса Вильясте, следует из информации на сайте МХАТ.

Вильясте сменила на посту заслуженного деятеля искусств РФ Елену Булукову.

Лариса Вильясте более 25 лет работала в сфере СМИ, рекламы, культуры. С 2014 года занимала пост директора Московского Губернского театра, в 2018 году стала директором фестиваля "Фабрика Станиславского" и Большого детского фестиваля.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что Елена Булукова, возглавившая МХАТ в октябре прошлого года, оставила свой пост. До нее генеральным директором театра был Владимир Кехман, которого сняли с должности в сентябре 2025 года после предъявления обвинений в растрате.