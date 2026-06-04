Москва4 июн Вести.Директором Парка Горького в Москве назначили Елизавету Фокину, сообщает пресс-служба Департамента культуры российской столицы.

Директором Парка Горького назначена Елизавета Фокина, также возглавляющая Музей-заповедник "Царицыно". В новой должности она продолжит работу по масштабному обновлению и развитию одного из главных парков столицы говорится в сообщении учреждения в мессенджере MAX

Ранее руководителем парка была Елена Лупина. Отмечается, что она заняла эту должность в апреле 2022 года и покинула пост по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.