Москва31 авг Вести.Российский и советский актер и клоун Сергей Максимов, известный под псевдонимом Макс Максимов, умер от разрыва аневризмы брюшной аорты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседницу агентства.

О смерти Максимова стало известно 29 августа. Ему было 80 лет.

Вскрытие патологоанатома показало, что это аневризма брюшной аорты разорванная сообщила собеседница

Прощание с артистом пройдет 2 сентября в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае.

Сергей Максимов окончил Творческую мастерскую клоунских жанров и режиссерский факультет ГИТИСа. За свою карьеру Максимов успел поработать клоуном-акробатом в Союзгосцирке, а также сняться более чем в 20 кинолентах, сериал "Обратная сторона Луны" и кинокартина "Охотники за бриллиантами".