Москва29 авг Вести.Утром 29 августа, на 81 году жизни, скончался актер и клоун Сергей Максимов (сценический псевдоним — Макс Максимов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вдову артиста.

Он умер сегодня утром приводятся слова вдовы

Максимов запомнился публике благодаря участию в сериале "Обратная сторона Луны" и фильме "Охотники за бриллиантами". В творческом багаже Максимова — работа в качестве коверного клоуна, акробата и актера. Он родился 5 августа 1946 года в Москве, учился на режиссерском факультете ГИТИСа, а в годы профессиональной деятельности выступал в Союзгосцирке и снимался в кино — в том числе в проектах "Третья мировая" и "Дельфин".