Прощание с актером Сергеем Максимовым пройдет в Приморско-Ахтарске Актера Сергея Максимова похоронят в Приморско-Ахтарске

Москва29 авг Вести.Прощание с российским и советским актером, клоуном Сергеем Максимовым, выступавшим под псевдонимом Макс Максимов, состоится 2 сентября в городе Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прощания пройдет, скорее всего, в среду. В Приморско-Ахтарске говорится в сообщении

Максимов работал в Союзгосцирке коверным клоуном-акробатом, с 1980 по 1986 годы был художественным руководителем Цирка на воде.

Он также снялся более чем в 20 фильмах, среди которых сериал "Обратная сторона Луны" и кинокартина "Охотники за бриллиантами",

Ранее сообщалось, что актер Сергей Максимов скончался в субботу, 29 августа.