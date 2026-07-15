Стали известны дата и место прощания с актером Дмитрием Брейкиным Прощание с актером Дмитрием Брейкиным пройдет 17 июля в городе Ломоносов

Москва15 июл Вести.Прощание с актером сериалов "Тайны следствия" и "Ментовские войны" Дмитрием Брейкиным пройдет 17 июля, в пятницу, в городе Ломоносов Ленинградской области, сообщили в новгородском Театре драмы имени Достоевского, в котором служил артист.

Прощание с Дмитрием Брейкиным состоится 17 июля в 13.00 в г. Ломоносов, ул. Михайловская 4. Затем можно будет самостоятельно проехать на "Гостилицкое кладбище" в деревне Гостилицы Ленинградской области говорится на официальной странице театра во "ВКонтакте"

Дмитрий Брейкин умер 10 июля, ему было 27 лет. В театре играл с 2020 года. Среди его киноработ – "Такси под прикрытием" и "Страх над Невой", всего в списке 19 проектов.