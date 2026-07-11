Консульство РФ на Пхукете контактирует с друзьями умершего актера Брейкина Консульство РФ на Пхукете держит связь с друзьями умершего актера Брейкина

Москва11 июл Вести.Генеральное консульство России на таиландском острове Пхукет располагает информацией о смерти известного российского актера Дмитрия Брейкина и поддерживает связь с его друзьями. Об этом сообщил глава российского консульского учреждения Егор Иванов агентству РИА Новости.

Официального уведомления таиландских властей о смерти российского актера Дмитрия Брейкина пока не было. Информация о его кончине нам поступила от друзей покойного, с которыми мы сейчас находимся на связи заявил он

Новгородский театр драмы имени Достоевского, где служил Брейкин, 11 июля сообщил о смерти актера. Его родные рассказали СМИ, что, по имеющимся у них данным, Дмитрий умер от желудочного кровотечения в одной из больниц Пхукета. Туда его доставили ранним утром 10 июля после того, как около 4.00 по местному времени (00.00 мск) его нашли лежащим без сознания на улице рядом с торговым центром.

Дмитрию Брейкину было 27 лет. Российскому зрителю он известен по ролям в "Лихаче", "Такси под прикрытием", "Тайнах следствия", "Ментовских войнах" и других проектах.