Москва8 июлВести.Россиянин, который находился в коме во Вьетнаме после ДТП, умер. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее мужчину госпитализировали после тяжелой аварии. Пострадавший находился в коме в реанимации, близкие собирали средства на его лечение. Местные врачи провели операцию на головном мозге, чтобы убрать гематомы. Однако улучшения самочувствия не последовало, пациент скончался.
Друзья погибшего рассказали информагентству, что мужчина в последнее время проживал во Вьетнаме один, семьи у него не было.