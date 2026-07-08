Умер россиянин, находившийся в коме после ДТП во Вьетнаме Во Вьетнаме российский гражданин скончался после тяжелой аварии

Москва8 июл Вести.Россиянин, который находился в коме во Вьетнаме после ДТП, умер. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее мужчину госпитализировали после тяжелой аварии. Пострадавший находился в коме в реанимации, близкие собирали средства на его лечение. Местные врачи провели операцию на головном мозге, чтобы убрать гематомы. Однако улучшения самочувствия не последовало, пациент скончался.

Друзья погибшего рассказали информагентству, что мужчина в последнее время проживал во Вьетнаме один, семьи у него не было.