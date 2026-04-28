Москва28 апрВести.Врач-травматолог-ортопед Михаил Коробейников скончался в Омске, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Коробейников заведовал отделением Областной детской клинической больницы и являлся главным внештатным детским специалистом травматологом-ортопедом Минздрава Омской области.
Здоровье медика ухудшилось во время пребывания в Таиланде, после чего ему потребовалась эвакуация в Россию специальным бортом.
Врач был доставлен в Омск, проходил лечение от инфаркта спинного мозгаговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
Болезнь оказалась сильнее, 58-летнего пациента спасти не удалось.
В Минздраве подчеркнули, что Михаил Коробейников посвятил работе в системе омского здравоохранения 35 лет, 30 из них он проработал в Областной детской клинической больнице.