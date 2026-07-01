В Омской области эвакуировали больницы из-за беспилотной опасности Омские больницы эвакуировали на фоне беспилотной опасности

Москва1 июл Вести.Лечебные учреждения Омской области эвакуировали из-за объявленной в регионе беспилотной опасности, пишет портал из NGS55.RU.

В региональном минздраве изданию рассказали, что во всех медицинских учреждениях начали выполнять необходимый план действий.

Главные врачи получили сигнал от территориального центра медицины катастроф, делают все по инструкции сказали в ведомстве

Режим беспилотной опасности объявлялся в регионе днем 1 июля. Это второй подобный случай. В первый раз такой режим вводился 10 июня.