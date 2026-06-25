Завотделением Камчатской краевой больницы Терешов погиб на отдыхе в Африке

Известный камчатский врач внезапно скончался на отдыхе в Занзибаре Завотделением Камчатской краевой больницы Терешов погиб на отдыхе в Африке

Москва25 июн Вести.Ушел из жизни заведующий неврологическим отделением Камчатской краевой больницы Алексей Терешов. О его смерти сообщает Минздрав Камчатского края.

По сведениям СМИ, врач скончался во время отдыха в Занзибаре.

Министерство здравоохранения Камчатского края выражает глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Терешова Алексея Алексеевича говорится в публикации ведомства "ВКонтакте"

Он прошел путь от врача-невролога до руководителя одного из наиболее востребованных отделений краевой больницы, посвятив медицине почти 17 лет.

Алексей Алексеевич являлся высококвалифицированным специалистом, наставником молодых врачей и авторитетом для коллег по всему региону, сообщили в краевом Минздраве.

Терешов ушел из жизни во время отпуска в Африке – в Занзибаре, пишет "АиФ-Камчатка". Обстоятельства его смерти не уточняются. Врачу был 41 год.