SHOT: россиянин умер после аварии на мотобайке во Вьетнаме

SHOT: россиянин не выжил после аварии на мотобайке во Вьетнаме SHOT: россиянин умер после аварии на мотобайке во Вьетнаме

Москва7 июл Вести.Россиянин Алексей, который впал в кому после ДТП на мотобайке во Вьетнаме, скончался. Его тело планируют доставить в родной Владивосток, где мужчину похоронят рядом с женой, сообщает Telegram-канал SHOT.

Авария произошла утром 2 июля в провинции Кханьхоа. 50-летний Алексей ехал на мотобайке и столкнулся с велосипедистом. Несмотря на то, что на мужчине был шлем, он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Россиянина в критическом состоянии доставили в реанимацию. Обследование показало двусторонние гематомы, ушиб головного мозга и кровоизлияние в лобно-височную область. Врачи провели трепанацию, однако повреждения оказались слишком серьезными, мужчина впал в кому.

Несколько лет назад у Алексея погибла жена. Теперь его намерены похоронить рядом с ней во Владивостоке.

Ранее в Калининградской области погиб водитель мотоцикла "Ява", врезавшись в отбойник на трассе.