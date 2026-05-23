Названы дата и место прощания с директором Луганского цирка Дмитрием Касьяном Прощание с директором Луганского цирка Дмитрием Касьяном пройдет 25 мая

Москва23 мая Вести.Прощание с директором Луганского государственного цирка Дмитрием Касьяном пройдет 25 мая, в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Похороны Дмитрия Тимофеевича Касьяна состоятся 25.05.2026 г. Гражданская панихида и церемония прощания пройдут в Луганском государственном цирке с 10.00 до 12.00 говорится в сообщении цирка в мессенджере MAX

Дмитрий Касьян - заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Его не стало 22 мая, в пятницу, на 62-м году своей жизни. Соболезнования родным и близким выразил глава ЛНР Леонид Пасечник.