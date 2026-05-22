Москва22 мая Вести.Умер директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Некролог он разместил в мессенджере MAX.

Дмитрия Касьяна не стало 22 мая, в пятницу.

Сегодня на 58-м году ушел из жизни наш выдающийся земляк, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Луганской Народной Республики, директор Луганского государственного цирка Дмитрий Тимофеевич Касьян написал Пасечник

Глава республики выразил соболезнования родным и близким Касьяна, отметив, что он являлся человеком, для которого цирк был не просто профессией, а судьбой, а его уход – невосполнимая утрата для региона.

Дмитрий Касьян окончил Луганский педагогический институт (ныне ЛГПУ). Работал в филармонии, выступая в качестве артиста оригинального жанра. После поступил в Московский государственный институт театрального искусства (ГИТИС). В Луганск вернулся в 1996-м, и прошел путь от инспектора манежа до директора цирка.