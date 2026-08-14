Известный по сериалу "Каменская" актер Николай Кучиц умер в 73 года

Актер Николай Кучиц скончался на 74 году жизни Известный по сериалу "Каменская" актер Николай Кучиц умер в 73 года

Москва14 авг Вести.Актер Николай Кучиц, получивший широкую известность после сериала "Каменская", скончался на 74 году жизни. Об этом сообщили в соцсетях белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы.

Ушел из жизни наш Купаловец Николай Кучиц говорится в сообщении

Николай Кучиц родился в 1953 году. В 1984 году он окончил театральный факультет Белорусского театрально-художественного института. С 2001 по 2020 год служил в Белорусском государственном академическом театре имени Янки Купалы.

Актер сыграл около 40 ролей в кино. Снимался в сериалах "Каменская", "Однолюбы" и военной драме "Праведник".