Москва14 авгВести.Актер Николай Кучиц вместе с другими актерами ушел из Белорусского театра имени Янки Купалы в 2020 году вслед за директором учреждения. В театре он прослужил 20 лет. После этого он практически исчез с экранов. Об этом aif.ru рассказала знакомая артиста Лариса.
Николай Николаевич, вроде, болел. Уход из театра в 2020 году сильно на нем сказалсяприводятся в сообщении слова знакомой артиста
Российский и белорусский актер театра и кино Николай Кучиц умер 13 августа в возрасте 73 лет.
Широкому зрителю он известен по ролям в популярных российских телесериалах и фильмах, среди которых "Каменская", "Мужчины не плачут", "Мухтар. Новый след" и "Государственная граница".