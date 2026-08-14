После ухода из театра в 2020-м Николай Кучиц почти не снимался Друзья рассказали о возможных причинах смерти актера Николая Кучица

Москва14 авг Вести.Актер Николай Кучиц вместе с другими актерами ушел из Белорусского театра имени Янки Купалы в 2020 году вслед за директором учреждения. В театре он прослужил 20 лет. После этого он практически исчез с экранов. Об этом aif.ru рассказала знакомая артиста Лариса.

Николай Николаевич, вроде, болел. Уход из театра в 2020 году сильно на нем сказался приводятся в сообщении слова знакомой артиста

Российский и белорусский актер театра и кино Николай Кучиц умер 13 августа в возрасте 73 лет.

Широкому зрителю он известен по ролям в популярных российских телесериалах и фильмах, среди которых "Каменская", "Мужчины не плачут", "Мухтар. Новый след" и "Государственная граница".