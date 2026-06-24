Москва24 июнВести.Актер Евгений Калинцев, известный по картинам "Нежный возраст" и "Лестница", будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра "Мастерская Петра Фоменко".
Прощание и отпевание состоятся в храме священномученика Антипы в Колымажном переулке 24 июня. После церемонии актера кремируют, позднее прах захоронят на Ваганьковском кладбище.
После прощания актера кремируют. Позднее он будет похоронен на Ваганьковском кладбищеговорится в публикации
Евгений Калинцев ушел из жизни 17 июня в возрасте 59 лет после продолжительной болезни.