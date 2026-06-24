Актер Евгений Калинцев будет похоронен на Ваганьковском кладбище

Актера Евгения Калинцева похоронят на Ваганьковском кладбище Актер Евгений Калинцев будет похоронен на Ваганьковском кладбище

Москва24 июн Вести.Актер Евгений Калинцев, известный по картинам "Нежный возраст" и "Лестница", будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра "Мастерская Петра Фоменко".

Прощание и отпевание состоятся в храме священномученика Антипы в Колымажном переулке 24 июня. После церемонии актера кремируют, позднее прах захоронят на Ваганьковском кладбище.

После прощания актера кремируют. Позднее он будет похоронен на Ваганьковском кладбище говорится в публикации

Евгений Калинцев ушел из жизни 17 июня в возрасте 59 лет после продолжительной болезни.