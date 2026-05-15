Москва15 маяВести.В зоне проведения спецоперации погиб актер Павел Чернявский. Ему было 40 лет, пишет aif.ru.
Он известен зрителям по сериалам "След", "Балабол", "Счастливы вместе" и другим киноработам.
Он родился в Омске 13 мая 1986 года, окончил факультет культуры и искусств Омского госуниверситета имени Достоевского, в разные годы работал в екатеринбургском театре "Театрон", театральном агентстве "Арт-Партнер" и театре имени Ермоловой.
Где именно и как погиб Павел Чернявский, пока неизвестно.