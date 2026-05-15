В зоне СВО погиб актер из сериалов "Счастливы вместе" и "След" Павел Чернявский

Москва15 мая Вести.В зоне проведения спецоперации погиб актер Павел Чернявский. Ему было 40 лет, пишет aif.ru.

Он известен зрителям по сериалам "След", "Балабол", "Счастливы вместе" и другим киноработам.

Актер Павел Чернявский погиб в зоне спецоперации в возрасте 40 лет

Он родился в Омске 13 мая 1986 года, окончил факультет культуры и искусств Омского госуниверситета имени Достоевского, в разные годы работал в екатеринбургском театре "Театрон", театральном агентстве "Арт-Партнер" и театре имени Ермоловой.

Где именно и как погиб Павел Чернявский, пока неизвестно.