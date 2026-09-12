Москва12 сен Вести.Причиной смерти заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова стал спровоцированный желудочно-кишечным кровотечением оторвавшийся тромб. Во время спектакля артист потерял сознание на сцене, рассказала РИА Новости его дочь Светлана Спириденкова.

Геннадий Валентинович во время спектакля потерял сознание, сначала ни зрители, ни артисты даже не поняли, что произошло​​​. Поняли через какое-то время, соответственно, спектакль завершили,… началось желудочно-кишечное кровотечение, ему вызвали реанимацию, его пытались откачать дефибриллятором, стабилизировали и отвезли в Мариинскую больницу рассказала Светлана

В больнице состояние артиста стабилизировали, но через некоторое время самочувствие вновь ухудшилось, несмотря на усилия врачей. В 5.30 утра у него оторвался тромб.

Геннадий Спириденков родился в 1956 году, окончил ЛГИТМиК, служил в Ленинградском ТЮЗе. В 1993 году перешел в Петербургский театр миниатюр. Работал артистом разговорного жанра в "Петербургконцерте", служил в Санкт-Петербургском театре "Комедианты".

Спириденков сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах, среди самых известных - "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Агент особого назначения-3", "Невский".