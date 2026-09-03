Москва3 сенВести.В возрасте 67 лет ушел из жизни актер Андрей Светоносов. Причиной смерти артиста стал инсульт, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.
Вологодский драматический театр, где Андрей Светоносов служил на протяжении 30 лет, сообщил, что артист умер 1 сентября.
Прощание с Андреем Светоносовым пройдет 4 сентября в 10.00 в Храме Константина и Елены.
Инсультотметила собеседница агентства, отвечая на вопрос о причине смерти
Андрей Светоносов снялся в таких картинах, как: "Завещание Ленина", "Банкрот", "Гамлет", "Золотой транзит", "Обитель" и "Великолепная пятерка – 5".