Причиной смерти актера из "Обители" Светоносова стал инсульт

Актер Андрей Светоносов умер от инсульта Причиной смерти актера из "Обители" Светоносова стал инсульт

Москва3 сен Вести.В возрасте 67 лет ушел из жизни актер Андрей Светоносов. Причиной смерти артиста стал инсульт, сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

Вологодский драматический театр, где Андрей Светоносов служил на протяжении 30 лет, сообщил, что артист умер 1 сентября.

Прощание с Андреем Светоносовым пройдет 4 сентября в 10.00 в Храме Константина и Елены.

Инсульт отметила собеседница агентства, отвечая на вопрос о причине смерти

Андрей Светоносов снялся в таких картинах, как: "Завещание Ленина", "Банкрот", "Гамлет", "Золотой транзит", "Обитель" и "Великолепная пятерка – 5".