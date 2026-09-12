Москва12 сенВести.На 71 году жизни скончался актер Геннадий Спириденков. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру".
Согласно информации источника, ему стало плохо во время спектакля.
Геннадий Спириденков умер. Упал вчера на сцене прямо во время спектакля в театре "Комедианты"приводит портал слова очевидца
Артиста экстренно увезли в больницу, однако спасти его не удалось.
Спириденков снялся в 50 проектах. Известен по ролям в сериалах "Тайны следствия", "Невский", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны" и других.