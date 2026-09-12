На 71 году из жизни ушел актер Спириденков, ему стало плохо во время спектакля

Актер Спириденков умер в 70 лет после падения на сцене На 71 году из жизни ушел актер Спириденков, ему стало плохо во время спектакля

Москва12 сен Вести.На 71 году жизни скончался актер Геннадий Спириденков. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру".

Согласно информации источника, ему стало плохо во время спектакля.

Геннадий Спириденков умер. Упал вчера на сцене прямо во время спектакля в театре "Комедианты" приводит портал слова очевидца

Артиста экстренно увезли в больницу, однако спасти его не удалось.

Спириденков снялся в 50 проектах. Известен по ролям в сериалах "Тайны следствия", "Невский", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны" и других.