Виктора Антонова похоронят на аллее славы Бактинского кладбища в Томске

Актер Виктор Антонов будет похоронен в Томске Виктора Антонова похоронят на аллее славы Бактинского кладбища в Томске

Москва29 сен Вести.Виктора Антонова похоронят в Томске, на аллее славы Бактинского кладбища, передает РИА Новости со ссылкой на семью актера.

Заслуженный артист РФ ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщили ранее в Томском театре драмы. Причиной смерти стала пневмония.

Церемония прощания пройдет завтра <30 сентября> в 11.00 в Томском театре драмы, а похороны – на аллее славы на "Бактине" рассказал собеседник агентства

Виктор Антонов начинал свой творческий путь в Казанском театре юного зрителя, играл в Академическом театре драмы имени Горького в Ташкенте, затем вернулся в Томск, где работал еще в середине 1970-х.

Звание заслуженного артиста РФ ему было присвоено в 1998 году.

На сцене он воплотил множество образов из классических спектаклей: Подколесина в "Женитьбе" Гоголя, Храпова в "Вассе Железновой" Горького, Астрова в "Дяде Ване" Чехова, Ростанева в спектакле "Село Степанчиково и его обитатели" по Достоевскому, Лыняева в "Волках и овцах" Островского и другие.