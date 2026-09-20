Известного по сериалу "Кадетство" актера Куликова похоронили в Тверской области

Актер Аркадий Куликов похоронен в Лихославле Известного по сериалу "Кадетство" актера Куликова похоронили в Тверской области

Москва20 сен Вести.Заслуженный артист России Аркадий Куликов, известный, в том числе, по роли в сериале "Кадетство" похоронен 19 сентября в его родном городе Лихославле Тверской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Тверского государственного театра кукол. В нем актер работал на протяжении 43 лет.

Похороны прошли в субботу. Прощание было в театре кукол говорится в сообщении

Аркадий Куликов ушел из жизни 17 сентября в возрасте 76 лет. Причиной смерти актера стала продолжительная болезнь.