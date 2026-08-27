Москва27 авг Вести.Российские режиссеры Алексей Герман-младший, Владимир Хотиненко и Алексей Федорченко, а также артист Карен Бадалов поделились с ИС "Вести" своими воспоминаниями об актере Юрии Цурило, который ушел из жизни 26 августа в возрасте 79 лет.

Сегодня утром я узнал новость, что не стало Юрия Цурило… Эта новость прижала меня. Мы были с ним достаточно близки во время съемок "Казуса Кукоцкого". Я благодарен судьбе и Господу Богу за то, что пересекся с этим человеком, и что он потратил на меня часть своей жизни. Это был замечательный, очень профессиональный, очень точный актер, жесткий, но не жестокий, а внутри очень добрый… Он был удивительным партнером, но при этом всегда очень точно отстаивал свою точку зрения сказал заслуженный артист РФ Карен Бадалов

Режиссер Алексей Герман-младший добавил, что Юрий Цурило был благородным и преданным человеком.

Юрий Цурило был близким другом моего отца. Они дружили. Их связывали многолетние отношения, потому что Цурило снимался у папы в важнейших ролях… Он был такой благородный, преданный человек… Уход Цурило – трагедия, потому что он и актер тонкий, и человек хороший, и все это, конечно, ужасно вспомнил Алексей Герман-младший

Режиссер Владимир Хотиненко заявил, что Юрий Цурило был потрясающим актером.

Мне повезло, он снимался у меня в фильме "Поп". И мне удалось с ним и пообщаться, и поработать, что само по себе замечательно, но главное, что я сейчас могу о нем говорить как о человеке живом для меня. В нем такое замечательное было сочетание фундаментальности и потрясающего совершенно чувства юмора. Он был… философ… Мне удалось с этим человеком прожить кусок моей жизни. Я благодарен судьбе, что в моей жизни есть Юрий Цурило сказал он

Режиссер Алексей Федорченко добавил, что смерть Юрия Цурило – это не брешь, а огромный провал.

Наше время заставило нас привыкнуть к смертям. Но каждая смерть – это брешь в крепостной стене нашей жизни. Смерть Юрия Цурило – это не просто брешь, это огромный провал, потому что он был великаном большим и добрым сказал Федорченко

Юрий Цурило ушел из жизни 26 августа в возрасте 79 лет. Причиной смерти называлась продолжительная болезнь. Актера планируют похоронить в Санкт-Петербурге.